Спрос на автомобильные кредиты резко упал

Эксперты прогнозируют ещё больший рост стоимости автокредитов в России. Объём кредитования в автомобильном сегменте упал на 37% по сравнению с сентябрём. Таким образом, в октябре было выдано более 86 тысяч займов на общую сумму 123 миллиарда рублей. Пресс-служба ВТБ подтвердила сниженные октябрьские показатели, пишут «Известия».

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При этом средний уровень полной стоимости автокредитов превысил 23%, срок увеличился до пяти лет и 10 месяцев, средний размер вырос до 1,44 миллиона рублей. По словам начальника управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никиты Кулагина, с учетом первоначального взноса в 20–30% данные показатели соответствуют машине стоимостью около 2 миллионов рублей. Соответственно, с учётом этих данных переплата по автокредиту может составить порядка 1,2 миллиона рублей, то есть, 80% от начальной стоимости.

Доля автокредитов на новые машины также упала — до 66%, что на 6% меньше, чем в сентябре. Это значит, что предпочитают машины с пробегом.

Эксперты из разных банков подтверждают по-прежнему высокий спрос на российские и китайские машины. По данным ВТБ, 41% автозаймов приходится на Lada, 14% — на китайскую Chery, 8,6% — на Changan. ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили о высоком спросе на Jetour, Haval, Geely, Omoda и Jaecoo. Среди подержанных машин лидируют Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, что объяснимо их популярностью семь-восемь лет назад, когда они были лидерами на рынке новых машин.

Таким образом, за десять месяцев текущего года было оформлено автокредитов на 1,7 триллиона рублей, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты объясняют это высокими показателями займов практически большую часть отчётного периода.

Кроме того, высокий спрос возник на фоне разговоров о повышении ключевой ставки, что и произошло 25 октября. Но некоторые аналитики считают, что впереди россиян ждёт ещё одно повышение. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует с высокой вероятностью рост ключевой ставки уже в декабре, что снова приведёт к подорожанию автокредитов.

По данным ВТБ, первая половина ноября также показывает снижение клиентского спроса на автокредиты. Квартальное падение может составить до 30%. Отрицательная динамика, по мнению многих экспертов, сохранится и в следующем году.