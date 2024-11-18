В Минтрансе призвали дать опытным водителям самим проводить техконтроль

Опытным водителям нужно разрешить самостоятельно проводить техконтроль без специальных средств измерения — это касается внешнего осмотра машины и проверки шумов и запахов, поделился с «Парламентской газетой» директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов. По его словам, соответствующая инициатива уже рассматривается ведомствами.

Чиновник отметил, что сейчас в государственных реестрах числятся 722 тысячи легковых автомобилей благодаря введению закона о самозанятых таксистах. При этом процесс технического контроля перед началом поездок необходимо доработать, и такой проект уже находится на стадии межведомственного согласования.

Он добавил, что квалифицированные водители смогут проводить техконтроль самостоятельно и отправлять автомобиль на дополнительную проверку при обнаружении неисправностей. Это облегчит процедуру для добросовестных таксистов и позволит им не обращаться к сторонним специалистам.

Самостоятельно контролировать техническое состояние авто сможет водитель со стажем работы от года, имеющий удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке по направлению «контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта», — подытожил Семенов.

Ранее депутаты предложили увеличить скорость на российских автомагистралях до 150 км/ч. Разрешить водителям разгоняться до таких скоростей можно было бы на некоторых участках дорог, которые соответствуют высоким стандартам безопасности и оснащены современными системами контроля дорожного движения.