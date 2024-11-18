Дилеры готовятся к появлению кроссовера "Москвич 8"

Предполагается, что семейный кроссовер "Москвич 8" должен выйти на рынок до конца 2024 года. Тем не менее, есть возможность, что модель можно будет купить в начале 2025 года.

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Об этом агентству "Автостат" сообщил директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров, не сообщив, что может стать причиной задержки старта кроссовера.

Петров предположил, что купить "Москвич 8" можно будет за 2,8-3 млн рублей, и в рамках этого ценового диапазона конкурентами отечественного кроссовера выступит целая плеяда "китайцев": Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max.

По мнению экспертов "РГ", один из главных конкурентов по полному попаданию и в цену, и в характеристики - недавно запущенный Xcite X-Cross 8 за 3-3,4 млн рублей. Однако об этом можно будет говорить, если модель уверенно встанет на конвейер "Автозавода Санкт-Петербург".

"Москвич 8" позиционируется в качестве семейного кроссовера с тремя рядами сидений. Длина авто - 4824 мм, колёсная база - 2830 мм. В движение флагман "Москвича" приводится 174-сильным двигателем 1.5 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом". Привод - только передний, и в этом главный недостаток "Москвича" перед X-Cross 8, который имеет версии с 4WD.