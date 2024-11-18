Брутальный кроссовер iCar V23 от Chery выходит на рынок

Молодая марка iCar открыла прием заказов на свою вторую модель. Электрический паркетник V23 предложен с задним или двухмоторным полным приводом.

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Бренд iCar в портфеле компании Chery появился в прошлом году, он создан специально для электрифицированных моделей. Первенцем стал электрокросс с брутальным обликом iCar 03, в Китае его продажи стартовали в самом конце 2023-го. В целом, на родине кроссовер приняли довольно тепло. Так, согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по октябрь года нынешнего iCar 03 разошелся тиражом свыше 36 600 экземпляров. Ну а упрочить позиции марки призвана вторая модель – электрический паркетник V23. Премьеру этого SUV провели еще весной, а в рамках проходящего сейчас в Гуанчжоу автосалона объявили предварительные цены и открыли прием заказов.

iCar V23 получил еще более суровую внешность. Причем с уклоном в ретро, хотя автомобиль адресован в основном молодежной аудитории. Особенности кроссовера – внушительные бамперы, круглые фары с современной диодной начинкой, компактные задние фонари, глухие вставки в задних стойках и распашная багажная дверь с боксом (его можно открыть только изнутри). Модели положены 19- или 21- дюймовые колеса. За доплату предусмотрены различные наклейки и дополнительная светотехника на крышу.

Длина iCar V23 равна 4220 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1845 мм, колесная база – 2735 мм. Таким образом, лишь по первому показателю новинка уступает iCar 03 (4406/1910/1715 мм, расстояние между осями – 2715 мм). Паспортный дорожный просвет серийного V23 – 200 или 210 мм в зависимости от версии.

В салоне – планшет мультимедиа диагональю 15,4 дюйма, крупные физические кнопки и шайбы, которые отвечают за микроклимат. В списке оборудования еще заявлены камеры кругового обзора и множество радаров.

«Простые» версии имеют один 136-сильный электромотор на задней оси и батарею емкостью 59,93 кВт*ч. Запас хода – 401 км по китайскому циклу CLTC. Более дорогие исполнения – это двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 211 л.с. Такие машины укомплектованы аккумулятором на 81,76 кВт*ч, дальнобойность – 501 км.

Цена iCar V23 лежит в диапазоне от 110 000 до 150 000 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 2,07 млн рублей по актуальному курсу. Но помним, что прайс-лист пока предварительный, а это значит, что реальные цены наверняка окажутся чуть ниже. Кроссовер iCar 03 сейчас стоит от 109 800 юаней (1 517 000 рублей). «Живые» продажи iCar V23 начнутся в Китае в декабре.

Между тем первенец iCar 03 доступен и за пределами Поднебесной, но под другим суббрендом Chery: в некоторых странах он представлен как Jaecoo 6 (или Jaecoo J6). То есть впоследствии V23 тоже может пополнить линейку экспортной марки Jaecoo.