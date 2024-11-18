BYD полностью раскрыл салон большого минивэна Xia. На автосалоне в Гуанчжоу состоялась «живая» презентация упрощенного аналога Denza D9. Минивэн под материнской маркой отличится семиместным салоном, экраном-кинотеатром для задних пассажиров, бортовым холодильником и мультиконтурными креслами с вентиляцией, подогревом и электрорегулировками. В продажу BYD Xia поступит в первом квартале 2025 года, ожидаемая стартовая цена — 300 тысяч юаней (41,5 тысячи долларов).

Минивэн BYD Xia будет более доступной альтернативой бестселлеру китайского сегмента MPV — Denza D9. Это автомобиль длиной 5,15 метра с компоновкой салона по схеме 2 + 2 + 3, продольной регулировкой второго ряда кресел, а также складными задними сиденьями, образующими ровный пол. Анонсировано две версии.

© BYD

© BYD

© BYD

© BYD

© BYD

© BYD

© Autohome.com.cn

В первом случае у минивэна будет батарея ёмкостью 20,4 киловатт-часа и запас хода на электротяге до 80 километров. Опционально предложат увеличенный аккумулятор на 36,6 киловатт-часа: автономность без активации ДВС увеличится до 145 километров. В обоих случаях под капотом 1,5-литровый турбомотор (156 сил), а колёса вращает электродвигатель (272 силы).

Подробности об оснащении и полный прайс-лист появятся в начале 2025 года. Расширение линейки BYD укрепит лидирующие позиции автогиганта на китайском рынке: в топ10 самых продаваемых легковых автомобилей в Поднебесной уже шесть моделей этого бренда! Также компания развивает «премиальные» суббренды: Denza, FangChengBao и Yangwang.