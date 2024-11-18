Lada Largus приблизился к лидерам продаж

Lada Largus стремительно улучшает показатели продаж в России. На прошлой неделе автомобиль попал в топ-10, заняв сразу 8 место, но уже спустя неделю он оказался в топ-5. За период с 11 по 17 ноября в России было продано 971 единица универсала, что дало возможность занять четвёртую позицию в модельном рейтинге самых продаваемых легковых машин на российском рынке.

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С первой по третью строчку расположились Lada Granta (3 319 единиц), Lada Vesta (1 755) и Haval Jolion (1 355).

После Lada Largus места в десятке распределились следующим образом: Chery Tiggo 4 PRO, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, Belgee X50, Chery Tiggo 7 PRO Max и Haval M6. Объёмы из продаж — от 630 до 950 единиц.

За прошлую неделю в России было реализовано продано 25 700 новых легковых машин, что на 5,5% меньше, чем за предыдущую.

Раннее аварийный комиссар Василий Соболев, работавший с несколькими крупными страховыми компаниями, рассказал, как автовладельцев вынуждают соглашаться на денежные выплаты. По закону пострадавший автовладелец имеет право выбирать между денежным и натуральным возмещением ущерба по ОСАГО. На последнюю опцию, по статистике Российского союза автостраховщиков, в настоящее время приходится всего 6,1% выплат.