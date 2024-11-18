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Могут ли более узкие колесные диски навредить автомобилю

«За рулем» дал совет, как правильно подбирать колесные диски для разных условий. Есть мнение, что узкие шины для зимы предпочтительнее, чем широкие, – из-за меньшей площади контакта их удельное давление на грунт больше, что заставляет протектор работать лучше. И это давно стало предметом бесконечного спора, а также многочисленных тестов.

Эксперт рассказал, могут ли более узкие колесные диски навредить автомобилю
© За рулем

Меняя ширину шин, нужно позаботиться и о соответствующей ширине дисков, чтобы колесо не разбортировалось во время одного из маневров. Как это сделать, советует эксперт предприятия, выпускающего легкосплавные колесные диски.

Василий Бешкарев, директор по обеспечению технологии в производстве «Литейно-механического завода 'СКАД'»:

– Важно помнить: чем больше ширина колесного диска, тем большей ширины шины на него можно установить, при этом в зависимости от изменения ширины и высоты профиля устанавливаемых шин могут изменяться характеристики сцепления и управляемости. При выборе диска необходимо руководствоваться требованиями по эксплуатации, предъявляемыми производителем автомобиля и к шинам, и к дискам. Ведь автопроизводитель при создании автомобиля обязательно рассчитывает его ездовые характеристики, колею и поведение узла «шина-диск-ступица» при вхождении автомобиля в повороты, при маневрировании и торможении.

У каждого автомобиля есть рекомендованный интервал ширины обода колеса и его диаметра, который варьируется в пределах от 1,0 до 2,0 дюймов. В случае установки дисков с типоразмерами, отличными от оригинальных, необходимо точно убедиться, что это не приведет к существенному изменению колеи, которую в автомобиль заложил автопроизводитель. Есть специальные каталоги применимости автомобильных дисков, где данная информация тщательно проверяется и дополняется данными о массе и мощности автомобиля. Это касается и выбора шин, которые также подбираются с учетом рекомендаций производителей шин для каждого автомобиля.

Если следовать этим рекомендациям, то любой автовладелец может выбрать и установить более широкие или узкие шины и диски в зависимости от сезона.

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