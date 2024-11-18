Эксперт рассказал, могут ли более узкие колесные диски навредить автомобилю

«За рулем» дал совет, как правильно подбирать колесные диски для разных условий. Есть мнение, что узкие шины для зимы предпочтительнее, чем широкие, – из-за меньшей площади контакта их удельное давление на грунт больше, что заставляет протектор работать лучше. И это давно стало предметом бесконечного спора, а также многочисленных тестов.

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Меняя ширину шин, нужно позаботиться и о соответствующей ширине дисков, чтобы колесо не разбортировалось во время одного из маневров. Как это сделать, советует эксперт предприятия, выпускающего легкосплавные колесные диски.

Василий Бешкарев, директор по обеспечению технологии в производстве «Литейно-механического завода 'СКАД'»:

– Важно помнить: чем больше ширина колесного диска, тем большей ширины шины на него можно установить, при этом в зависимости от изменения ширины и высоты профиля устанавливаемых шин могут изменяться характеристики сцепления и управляемости. При выборе диска необходимо руководствоваться требованиями по эксплуатации, предъявляемыми производителем автомобиля и к шинам, и к дискам. Ведь автопроизводитель при создании автомобиля обязательно рассчитывает его ездовые характеристики, колею и поведение узла «шина-диск-ступица» при вхождении автомобиля в повороты, при маневрировании и торможении.

У каждого автомобиля есть рекомендованный интервал ширины обода колеса и его диаметра, который варьируется в пределах от 1,0 до 2,0 дюймов. В случае установки дисков с типоразмерами, отличными от оригинальных, необходимо точно убедиться, что это не приведет к существенному изменению колеи, которую в автомобиль заложил автопроизводитель. Есть специальные каталоги применимости автомобильных дисков, где данная информация тщательно проверяется и дополняется данными о массе и мощности автомобиля. Это касается и выбора шин, которые также подбираются с учетом рекомендаций производителей шин для каждого автомобиля.

Если следовать этим рекомендациям, то любой автовладелец может выбрать и установить более широкие или узкие шины и диски в зависимости от сезона.