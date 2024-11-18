В России опытным таксистам готовы дать послабления

Таксистам со стажем станет проще работать в РФ. В министерстве транспорта России обсуждается предложение снизить административную нагрузку для самозанятых в сфере пассажирских перевозок и разрешить водителям такси самостоятельно проводить предрейсовый техконтроль транспорта. Правда, речь идёт только о перевозчиках со стажем.

Если предложение будет одобрено, таксисты смогут сами проводить контроль без использования средств измерений. При визуальном осмотре водитель сможет проверить ряд систем автомобиля, выявить посторонние звуки и запахи.

При обнаружении неисправности автомобилист обязан отправить технику на дополнительные инструментальный техконтроль.

Проводить технический контроль самостоятельно смогут только водители со стажем работы от 1 года, имеющие удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке по направлению «контролер технического состояние транспортных средств автомобильного транспорта».

В Минтрансе отмечают, что нововведение позволит снизить административную нагрузку на водителей, в результате перевозчики не будут уходить в теневой сектор. Так, в 2022 году на территории страны легально работали 374 тысячи самозанятых водителей, в 2023-ем — 406 тысяч. Однако из-за принятого в сентябре 2023 года закона о такси многие ушли с легального рынка, а эксперты отмечают, что главная причина — зарегулированность сектора.