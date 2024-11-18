Автомобильный союз раскритиковал идею повышения штрафов ГИБДД

Национальный автомобильный союз (НАС) раскритиковал идею повысить штрафы для водителей в России. Об этом организация написала в своем Telegram-канале.

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«Правительство не вводит новые статьи, которые очень нужны (например, про СИМ, про питбайки, дрифтеров и проч. на дорогах общего пользования), а просто увеличивает штрафы для основной массы водителей. НАС считает такой подход в корне неверным», — говорится в публикации.

Автоэксперты отметили, что штрафы можно изменять только после массового аудита дорог по всей стране. При этом в Москве и регионах скоростной режим специально занижают, а разметку рисуют таким образом, что не нарушить ПДД практически невозможно. В связи с этим многие россияне считают, что камеры власти ставят не ради безопасности, а ради денег, отметили в НАС.

В союзе считают, что уменьшение скидки за оплату штрафов не замотивирует россиян закрывать долги быстрее, в результате чего значительно вырастет количество должников.

До этого сообщалось, что с 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушения ряда правил дорожного движения. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), подготовленный правительством.

Согласно проекту, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности увеличится с 1000 до 1500 рублей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление под воздействием алкоголя штраф возрастет с 30 000 до 45 000 рублей. Такие же изменения затронут штраф за отказ от медицинского освидетельствования.

Изменения коснутся и условий оплаты штрафов: вместо нынешних 50% от суммы в течение 20 дней, водители смогут уплачивать 75% штрафа, но в течение увеличенного срока — 30 дней. Источник, близкий к правительству, пояснил, что культура скидок при оплате штрафов уже стала нормой.