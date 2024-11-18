Каждый пятый автовладелец недоволен своим автомобилем

«Росгосстрах» и «Автодом»: каждый пятый недоволен купленной машиной. Среди тех, кто оказался полностью удовлетворён покупкой автомобиля, абсолютное большинство (34%) — это публика, заплатившая от 1 до 2,5 млн рублей. Ещё 15% довольных автомобилистов приобрели машину за 2,5-5 млн. А вот техника стоимостью от 300 тыс. до 1 млн (45%) беспокоит новоиспечённых владельцев гораздо чаще.

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«В четверти случаев недовольство автомобилем зависит от того, насколько часто он ломается. Неисправности могут застать врасплох, нарушив как ежедневную рутину, так и планирование бюджета», — говорит начальник управления выплат по автострахованию компании «Росгосстрах» Людмила Юсова.

Как выяснили СК «Росгосстрах» и ГК «Автодом», проведя репрезентативный опрос, каждого четвёртого автомобилиста (24%) беспокоят поломки. Чаще всего встречаются неисправности подвески (42%), неполадки электросистемы (24%), разрядка аккумулятора (23%) и поломки двигателя (20%).

В числе причин для недовольства автомобилем также отмечены слабый функционал машины (28%), дороговизна обслуживания (18%), маленький багажник (14%), дефицит запчастей (13%), большой расход топлива (13%), неуютный салон (9%), неэстетичное оформление (6%) и отсутствие практичности (6%).

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