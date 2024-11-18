Автоэксперт назвал самые надежные дизельные машины

Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова назвала "Российской газете" самые надежные машины с дизельным двигателем.

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"Автомобили с дизельным двигателем показали себя более надежными в эксплуатации. Данные получены из уникальной базы, которую собрали специалисты компании за последние 4 года. Аналогов такой базы в России не существует. Каждый автомобиль, который проверяют механики, оценивается по более чем 100 пунктам, чтобы анализ получился максимально точным. И, одно из главных преимуществ, - это одинаковые пункты для любого автомобиля. Так складывается объективная картина, вне зависимости от цены или технических характеристик машины.

Итак, перейдем к лидерам надежности среди автомобилей с дизельным двигателем. Как мы и говорили ранее, общий процент обращений в сервис с связи с неисправностями у дизельных машин - 16%. Абсолютным лидером стал Genesis GV70. Владельцы этого корейца всего в 2% случаев обращались за помощью в сервисные центры. На второй позиции оказалась Hyundai Staria, процент обращений в сервис составил чуть больше - 3%.

Замыкает тройку самых надежных авто на дизеле - еще один Genesis - GV80, с таким же процентов обращений, но третья строчка - ввиду большего количества проверенных автомобилей данной модели.

Первый "европеец" появляется на четвертом месте - Audi Q8, с 4% обращений. Замыкает топ-5 модель BMW X7, на этот внедорожник пришлось 5%. Следом следует еще один представитель BMW - X2 (6%). Практически такое же количество обращений пришлось на Toyota Fortuner и Hyundai Polisade.

Если же говорить про автомобили с дизельным двигателем, владельцы которых чаще всего обращались в сервис, то "лидером" стал Dodge Journey - 100% обращений в сервис. Безусловно, выборка по данной модели существенно меньше, чем ранее описанные машины, но это точно "звоночек" для тех, кто собирается данную модель выбрать для себя. Чуть лучше ситуация сложилась с Toyota Corolla, где доля обращений составила 88%", - отметила Трушкова.