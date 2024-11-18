Следующей машиной Hot Wheels станет необычный кастом из Чили

Победителем Hot Wheels Legends Tour этого года стал кастом на базе Ford Falcon. Купе La Liebre с 600-сильным двигателем Chevrolet увековечат в виде игрушки Hot Wheels, и это будет седьмой по счету победитель конкурса, которого включат в серию Garage of Legends. При этом всего за победу в «Туре легенд» боролись более 5000 автомобилей из 13 стран.

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Американский производитель игрушек Mattel объявил победителя конкурса 2024 Hot Wheels Legends Tour. Им стал кастом на модифицированном шасси Ford Falcon, созданный основателями некоммерческой организации Cars and Coffee Chile Джузеппе Касагранде и Маурицио Москини.

© Hot Wheels

Приземистое купе с дизайном в стиле классических гоночных машин называется La Liebre (в переводе с исп. — заяц). Его постройкой занималась мастерская Baufer Garage. В основе — пространственный каркас, поверх которого надет стеклопластиковый кузов. В движение La Liebre приводит двигатель Chevrolet объемом 5,7 литра, развивающий 600 лошадиных сил. Коробка передач — пятиступенчатая «механика» Saenz 910 с прямозубыми шестернями.

© Hot Wheels

Весит кастом немногим больше 900 килограммов и имеет неплохую аэродинамику — именно внешность и качество проделанной работы и поразило жюри. Вдобавок организаторы конкурса высоко оценили роль La Liebre в продвижении чилийской автомобильной культуры. В знак признания заслуг купе выпустят в виде модельки Hot Wheels 1:64 и будут продавать по всему миру.