Следующей машиной Hot Wheels станет необычный кастом из Чили

Следующей машинкой Hot Wheels станет необычный кастом из Чили
Победителем Hot Wheels Legends Tour этого года стал кастом на базе Ford Falcon. Купе La Liebre с 600-сильным двигателем Chevrolet увековечат в виде игрушки Hot Wheels, и это будет седьмой по счету победитель конкурса, которого включат в серию Garage of Legends. При этом всего за победу в «Туре легенд» боролись более 5000 автомобилей из 13 стран.
Американский производитель игрушек Mattel объявил победителя конкурса 2024 Hot Wheels Legends Tour. Им стал кастом на модифицированном шасси Ford Falcon, созданный основателями некоммерческой организации Cars and Coffee Chile Джузеппе Касагранде и Маурицио Москини.
Приземистое купе с дизайном в стиле классических гоночных машин называется La Liebre (в переводе с исп. — заяц). Его постройкой занималась мастерская Baufer Garage. В основе — пространственный каркас, поверх которого надет стеклопластиковый кузов. В движение La Liebre приводит двигатель Chevrolet объемом 5,7 литра, развивающий 600 лошадиных сил. Коробка передач — пятиступенчатая «механика» Saenz 910 с прямозубыми шестернями.
Весит кастом немногим больше 900 килограммов и имеет неплохую аэродинамику — именно внешность и качество проделанной работы и поразило жюри. Вдобавок организаторы конкурса высоко оценили роль La Liebre в продвижении чилийской автомобильной культуры. В знак признания заслуг купе выпустят в виде модельки Hot Wheels 1:64 и будут продавать по всему миру.