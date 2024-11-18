Названы сроки начала выпуска Belgee S50 с заводским ГБО

Раскрыты сроки начала производства Belgee S50 на метане. Белорусская сборочная площадка «БелДжи» в ближайшее время начнёт собирать седаны с заводским газобаллонным оборудованием. Предполагается, что по конвейерам завода новинка поплывёт в начале 2025 года.

Как отметил глава предприятия Геннадий Свидерский, автомобиль был разработан с участием белорусской «дочки» «Газпрома», а все подготовительные работы к выпуску будут завершены до конца 2024-го.

«Обновленная серийная машина на метане появится в продаже уже в следующем году», — отметил топ-менеджер.

Модель была создана на базе Geely Emgrand. Китайская машина оснащается 1,5-литровым двигателем с отдачей 122 силы, с которым сочетаются 5-ступенчатая механическая трансмиссия или 6-диапазонный «автомат». Привод — только передний.

На сегодняшний день модельный ряд Belgee на российском рынке включает в себя кроссоверы X50 и X70, которые являются перелицованными версиями Geely Coolray и Atlas Pro. Цены на автомобили начинаются от 2 446 190 и 2 785 190 рублей соответственно.