Представлена новая версия концепт-кара Lamborghini Bravo из 70-х

Lamborghini, возможно, несется на полной скорости в свое электрифицированное будущее с такими моделями, как Temerario и Revuelto, но независимый дизайнер Марко Мальтезе нажал на тормоза, чтобы оглянуться назад. В момент цифровой ностальгии Мальтезе переосмыслил Lamborghini Bravo — забытый концепт с радикальной внешностью из 1970-х годов.

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Оригинальный Lamborghini Bravo был представлен на Туринском автосалоне 1974 года, но так и не стал серийной моделью. Его клиновидный кузов разработал великий Марчелло Гандини, который тогда писал шедевры для легендарного итальянского дизайнерского дома Bertone.

Под его угловатым силуэтом скрывалась начинка от Lamborghini Urraco, включая 3,0-литровый двигатель V8 мощностью 300 л. с. (224 кВт).

Цифровая реинкарнация Lamborghini Bravo ощущается как современное любовное послание наследию Гандини. Хотя его силуэт перекликается с пропорциями Temerario, дизайнер представляет его как модель, которая могла бы использовать шасси Aventador из углеродного волокна с монококом и укороченными свесами. Это значит, что в движение он мог бы приводиться 6,5-литровым V12, который был последним в своем роде до того, как Lamborghini взяла путь на электрификацию.

Как и оригинальный Bravo, цифровой концепт имеет несколько вентиляционных отверстий на капоте и задней панели, что было фирменной чертой дизайна оригинала. Другими отсылками являются драматичные боковые воздухозаборники, черная поясная линия, которая визуально разрезает кузов на две части, и угловатые колёсные арки.

Одной из выдающихся особенностей являются выдвижные фары, теперь обновленные для соответствия современным правилам безопасности. Сзади треугольные выхлопные трубы располагаются под адаптивным антикрылом, а тонкие светодиодные задние фонари добавляют футуристическое сияние внешнему виду с ретро-нотками.

Салон концепта также сохранил вайб 70-х, не скатываясь при этом в китч. Фиксированные сиденья, обернутые в винтажные материалы, сочетаются с минималистской приборной панелью, на которой во всю ширину расположен большой экран. Также имеется плавающий центральный дисплей, дополненный несколькими физическими кнопками на рулевом колесе.

Марчелло Гандини, который, к сожалению, скончался в марте 2024 года , оставил после себя наследие, которое почти невозможно переоценить. Bravo, возможно, не был одним из его самых известных проектов, но его ДНК напрямую связана с некоторыми из его самых знаковых автомобилей, включая Alfa Romeo Carabo, Lancia Stratos Zero и, конечно же, Lamborghini Miura и Countach.