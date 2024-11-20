Эксперт рассказал, как устроен новейший электромобиль Xiaomi SU7

Эксперт «За рулем» рассказал, как устроен новейший электромобиль Xiaomi SU7. Китайская компания Xiaomi, известная как производитель различных гаджетов, выпустила свой самый крутой девайс – электромобиль Xiaomi SU7.

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История совсем новая: прием заказов на машину начали в марте 2024 года. Xiaomi SU7– это классический седан длиной без малого пять метров, с трехметровой колесной базой. Очевидно, что стояла задача «догнать и перегнать» седан Tesla Model S. А может в чём-то и на Porsche Taycan замахнуться.

По размерам – догнали Теслу, а по аэродинамике – перегнали: если Model S имеет коэффициент лобового сопротивления Cx = 0,208, то у Xiaomi он равен 0,195. В том числе благодаря активным жалюзи решетки радиатора и активному четырехпозиционному антикрылу. Главный инженер проекта – выходец из BMW Ли Тяньюань, а в качестве консультанта приглашали экс-дизайнера BMW Криса Бэнгла.

Конструкция

Для своего первого электромобиля Xiaomi самостоятельно разработала не только управляющую электронику, но и силовую установку и даже технологию новомодного литья под давлением элементов кузова, комбинированно выполненного из стали и алюминия (первой подобную внедрила Tesla). Алюминиевая задняя часть основания кузова за счет использования специального пресса на 9100 тонн выполнена монолитной, хотя обычно подобная сборочная единица потребовала бы соединения десятков деталей и множества сварных швов. Ох, недешев будет ремонт после аварии!

Практически все наружные панели кузова сделаны из оцинкованной стали – за исключением алюминиевого капота и пластиковой передней секции стеклянной крыши. Из алюминия также пороги, передний усилитель, опоры стоек. Снизу почти нет открытого металла. В арках – полноразмерные ворсованные пластиковые подкрылки. Днище, образуемое батареей, ровное. Спереди и сзади – огромные пластиковые же экраны. Кстати, в седане использована технология Cell-to-Body, то есть корпус батареи включен в силовой каркас кузова.

Жесткость на кручение последнего достигает внушительных 51 000 Н·м/град. Основной задний багажник – объемом 517 л, с развитым подпольем. Есть и дополнительный «электромобильный» отсек спереди на 105 л (ниже него пакет из двух радиаторов).

Двигатели

Синхронные электродвигатели на постоянных магнитах – собственной разработки, выпускаются специализированными компаниями Inovance и UMC. Моторы имеют забавные наименования – словно троллят ДВС. Базовая заднеприводная версия оснащается агрегатом V6, развивающим 299 л. с. при крутящем моменте 400 Н·м. Мотор V6s на Xiaomi SU7 Pro имеет мощность 374 л. с. и момент до 500 Н·м. Рабочее напряжение – 800 В.

В скором будущем обещают и флагманский мотор V8, развивающий 578 л. с. и 635 Н·м. Базовый седан снаряженной массой 1980 кг с мотором V6 разгоняется до «сотни» за 5,28 с, максимальная скорость – 210 км/ч. Под полом салона установлена литий-железо-фосфатная тяговая батарея емкостью 73,6 кВт·ч, запас хода – 668 км по китайскому циклу CLTC. Средняя версия Xiaomi SU7 Pro также заднемоторная. А топовая на данный момент Xiaomi SU7 Max, с которой мы и познакомились, имеет полный привод. Электромотор V6 на передней оси вкупе с расположенным сзади мотором V6s дают суммарные 673 л. с. и 838 Н·м. Которые при массе машины 2205 кг обеспечивают электрокару максимальную скорость 265 км/ч и разгон до 100 км/ч за 2,78 секунды. Динамика впечатляет, но не рекордная: по заверениям производителей, Porsche Taycan Turbo S (952 л. с.) тратит на разгон до сотни 2,4 с, а Tesla Model S Plaid (1100 л. с.) и вовсе менее двух секунд.

Тяговая батарея у Xiaomi SU7 Max – уже литий-ионная, емкостью 101 кВт·ч, паспортный запас хода с ней – до 800 км. Аккумуляторный модуль в Xiaomi также разработали свой, на основе элементов от CATL новейшего семейства Qilin – они уже знакомы, например, по топовым модификациям электромобилей Zeekr. Аккумулятор может заряжаться напряжением до 871 В, и благодаря этому всего за 10 минут запасает энергию на 390 км.

Как у Теслы?

И спереди, и сзади в трансмиссии использованы промежуточные валы на выходе из одноступенчатых редукторов (слева по ходу). То есть колесные приводы – одинаковой длины, и с уводами в сторону при интенсивных разгонах водителю бороться не придется. Подвески собраны на мощных стальных подрамниках, жестко прикрепленных к лонжеронам – спереди вдобавок есть и Х‑образная растяжка, соединяющая подрамник с несущим корпусом батареи.

Спереди и сзади – адаптивные амортизаторы, а вместо пружин – пневмобаллоны, защищенные от грязи гофрами. Ресивер и компрессор расположились в заднем свесе. Архитектура передней подвески аналогична таковой на электромобиле Tesla Model S: два алюминиевых рычага (на один из которых опирается стойка) с шаровыми снизу, и еще один сверху. Задняя комбинированная мгногорычажка (часть поперечных рычагов – стальная штамповка) имеет конфигурацию, как на другой Тесле – Model 3. Штанги стабилизаторов – на обеих осях. Рулевой механизм реечного типа расположен на подрамнике перед осью – и при фронтальных столкновениях будет страдать сразу после радиаторов с блоком вентиляторов. А контакты расположенного на рейке модуля электроусилителя заставляют беспокоиться – не поразит ли их через несколько лет коррозия. Да и карданчик рулевого вала ничем не прикрыт от грязи в проеме левой арки. Тормоза повода для волнения не дают.

На электромобилях с грамотно настроенной рекуперацией они, как правило, мало нагружены и оттого долговечны. А у Xiaomi SU7 Max тормозная система вдобавок оснащена передними четырехпоршневыми суппортами от компании Brembo с перфорированными вентилируемыми дисками (сзади более простые суппорты с плавающей скобой) – как обещают, при остановке со 100 км/ч тормозной путь составит 33,3 м.

Почем?

Все Xiaomi SU7 прибывают к нам по параллельному импорту, цены для конечного покупателя – от 5 до 7 млн рублей. Помимо седана Tesla Model S, основными рыночными конкурентами будут такие электромобили, как Zeekr 001 или Avatr 12. Кстати, Xiaomi SU7 выпускают в Пекине, по контракту на заводе государственного автомобильного концерна BAIC.