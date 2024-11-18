Donkervoort выпустил «прощальный» суперкар с мотором Audi

Нидерландская Donkervoort откажется от двигателей Audi. Последней моделью с турбомотором 2.5 TFSI станет тарга F22 в специальной версии Final Five стоимостью 315 тысяч евро. Ей обещано особое оснащение и кузов из видимого углепластика под прозрачным лаком.

© Motor.ru

Тарга Donkervoort F22, в 2023 году претендовавшая на рекорд по величине поперечного ускорения для серийных машин, станет последним спорткаром марки с пятицилиндровым турбомотором Audi. Двигатели из Ингольштадта голландцы ставят на машины уже четверть века, и именно благодаря 2.5 TFSI современные «Донкервоорты» демонстрируют суперкаровскую динамику. Тот же F22 (500 л.с., 640 Нм) тратит на разгон до «сотни» 2,5 секунды, а отметки 200 километров в час достигает уже через 7,5 секунды после старта.

© Donkervoort

© Donkervoort

© Donkervoort

Прощаться с моторами EA855 будут спецверсией F22 Final Five. Запланированы пять экземпляров. Каждый получит углерод-керамические тормоза, титановый выпуск, углепластиковые колеса и неокрашенный композитный кузов, что позволило снизить массу на 34 килограмма — с 750 до 716. В остальном это обычный F22, с задним приводом, самоблоком Torsen, адаптивными амортизаторами и полусликами Nankang AR-1.

© Donkervoort

© Donkervoort

Стоит спецверсия 315 тысяч евро, или 33,3 миллиона рублей. Что будет после неё, пока неизвестно. По словам Donkervoort, следующая модель не станет ни электрокаром, ни машиной за несколько миллионов долларов — и уже это обнадёживает.