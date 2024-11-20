Милонов предложил выдавать многодетным семьям лошадь вместо авто за маткапитал

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать многодетным семьям лошадь. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

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Отмечается, что сегодня комитет Госдумы по защите семьи отклонил законодательную инициативу ЛДПР об использовании маткапитала для покупки многодетными семьями автомобилей.

Милонов же заявил, что он сам многодетный отец, и с радостью бы поддержал законопроект, если бы в качестве транспорта на маткапитал можно было бы купить лошадь. По его словам, животное точно отечественного производства и, по сути,такой же транспорт, как автомобиль.

На это коллега по комитету депутат Татьяна Буцкая заявила, что лошадь дорого кормить и содержать.

До этого глава комитета по региональной политике Алексей Диденко предложил разрешить тратить материнский капитал на обучение в автошколе. Письмо с соответствующим предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.