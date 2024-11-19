Кроссовер Infiniti QX60 обновили на фоне слабых продаж

Новое исполнение появилось у QX60 в Китае. Это концепт, однако есть вероятность, что особая версия станет серийной. Ну а шоу-кар отличился дизайном экстерьера, изменения есть и внутри.

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В рамках проходящего в эти дни автосалона в Гуанчжоу марка Infiniti представила особый кроссовер QX60. Новое исполнение дебютировало в статусе шоу-кара, однако у него уже имеется собственная страница на китайском сайте компании. То есть вполне возможно, что Infiniti отправит такой паркетник в серию. Объявлено, что концепт разработан вместе с поклонниками марки, и что он посвящен 35-летию премиального суббренда Nissan, который тот празднует в этом году. К слову, изначально бренд Infiniti был создан для США.

Что же касается стандартного QX60, то в актуальном поколении этот кроссовер пребывает с 2021-го, для Китая его производят локально (модель также выпускают в Штатах). В Поднебесной Infiniti QX60 сейчас в «плюсе», но очередь за ним все равно не выстраивается. Так, по данным BestSellingCarsBlog, с января по октябрь 2024-го там реализовано всего чуть более 1500 кроссоверов. Для сравнения, родственный местный Nissan Pathfinder по состоянию на конец октября разошелся по Китаю тиражом свыше 9600 экземпляров. Впрочем, вернемся к герою нашей новости.

От товарного QX60 новое исполнение отличилось дизайном экстерьера. Концепт получил более внушительный обвес, на радиаторной решетке вместо сетки красуются скошенные полоски, а почти весь хромированный декор заменили на детали из «розового золота». Сама машина окрашена в темно-фиолетовый цвет. На крыше установили бокс.

Интерьер шоу-кара тоже отделан «позолотой», плюс ему досталась фиолетовая обивка. Кресла второго ряда – новые, они имеют более широкие подлокотники, выдвижные подставки для ног, подогрев, вентиляцию и функцию массажа. В Infiniti также заявили, что концепт укомплектован холодильником.

О технике особого кроссовера марка не рассказала. Скорее всего, она перешла с товарного кроссовера. Китайский Infiniti QX60 изначально оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (в США паркетник перешел на этот мотор летом текущего года). В Поднебесной двигатель выдает 252 л.с. и 376 Нм, он работает в паре с девятиступенчатым автоматом. Привод передний или полный.