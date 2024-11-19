DS превратит концепт SM Tribute в серийную модель с мотором V6 от Maserati

Серийный DS SM, если ему будет суждено появиться на свет, станет флагманской и самой дорогой моделью в линейке французского премиального бренда, а производство, скорее всего, поручат какому-нибудь опытному кузовному ателье.

© Колеса.ру

Концепт DS SM Tribute был представлен в сентябре этого года, его дизайн вдохновлён купе Citroen SM, что выпускалось с 1970 по 1975 год и считается одним из самых стильных и высокотехнологичных автомобилей своего времени. Citroen SM оснащался бензиновыми двигателями Maserati V6 мощностью 170-180 л.с. в зависимости от года выпуска (компания Maserati в те годы принадлежала Ситроену), имел дорого отделанный салон и фирменную гидропневматическую подвеску. Дизайн Citroen SM разработал известный француз Роберт Опрон, он одарил купе сразу шестью фарами, которые находятся по общим прозрачным колпаком имеют поворотные секции.

Нынешний дизайн-директор DS Automobiles Тьерри Метроз хорошо передал дух Citroen SM в концепте SM Tribute, многие назвали этот проект глотком свежего воздуха на фоне многих современных новинок, копирующих стиль друг друга и не вызывающих ничего, кроме зевоты. В сентябре нам казалось, что DS SM Tribute практически не имеет шансов превратиться в серийную модель, но мы, к счастью, ошиблись: Тьерри Метроз в интервью журналу Top Gear сообщил, что гендиректор DS Automobiles Оливье Франсуа и гендиректор корпорации Stellantis Карлос Таварес готовы дать зелёный свет серийному DS SM при условии, что модель принесёт прибыль, поэтому сейчас марка DS прорабатывает экономические аспекты этого проекта.

Как оказалось, концепт DS SM Tribute был сделан на базе современного купе Maserati GranTurismo и даже позаимствовал у него ветровое стекло, но все остальные наружные панели кузова у концепта оригинальные. Серийный DS SM тоже планируется делать на базе Maserati GranTurismo, причём именно бензиновой версии, потому что это с одной стороны даёт историческую преемственность, а с другой — отвечает запросам клиентов: в высшем эшелоне авторынка, куда метит DS SM, электромобили никого не интересуют — так, по крайней мере, считает Тьерри Метроз и другие современные топ-менеджеры западного автопрома, например, Мате Римац.

Бензиновый GranTurismo сейчас оснащается собственным 3,0-литровым бензиновым битурбомотором Maserati V6 по имени Nettuno, на купе он выдаёт 490 либо 550 л.с., а вот на суперкаре Maserati GT2 Stradale — целых 640 л.с. Исходный кузов Maserati GranTurismo для изготовления DS SM придётся радикально перекроить, причём не только снаружи, но и внутри, чтобы реализовать основные идеи дизайна интерьера концепта. Эти работы будут проводиться в ручном режиме мастерами какого-нибудь именитого кузовного ателье, благо их в Европе предостаточно.

Предполагается, что серийный DS SM будет выпущен тиражом от 50 до 200 экземпляров, а цена будет под миллион евро, что в общем-то нормально для рынка мелкосерийных моделей лакшери-сегмента, но многовато для марки DS, которая десять лет назад откололась от Citroen и пока не смогла как следует раскрутиться даже в родной Европе. По данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), продажи DS в Европе за первые три квартала этого года составили 29 069 автомобилей (-26,1% по сравнению с АППГ). Многие потенциальные покупатели до сих пор воспринимают модели DS как Ситроены с большой наценкой. Возможно, появление уникальных моделей, таких как новый SM, благотворно скажется на имидже марки DS, поможет стать ей более самостоятельной и более желанной.