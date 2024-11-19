В России предложили способ связи с перекрывшими проезд водителями

«Госуслуги» необходимо дополнить функцией отправки сообщений владельцам автомобилей, которые мешают проезду других машин. Соответствующее предложение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и депутат Антон Ткачев направили главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, передает ТАСС.

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«Считаем необходимым внедрить возможность отправки сообщений владельцу автомобиля по его номерному знаку через портал «Госуслуги» или возможность осуществления защищенных звонков с использованием портала», — говорится в сообщении.

Инициаторы хотят, чтобы такие звонки и сообщения были обезличены для защиты обеих сторон. В Госдуме предполагают, что новая мера позволит оперативно информировать владельцев машин, которые загородили проезд. Помимо этого, нововведение позволит снизить нагрузку на сотрудников полиции и службы эвакуации.

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До этого сообщалось, что на портале «Госуслуги» начал работу сервис «Жизненная ситуация», предназначенный для восстановления и замены документов у граждан России. Ожидается, что срок восстановления документов сократится в 1,7 раза — с 50 до 30 дней.