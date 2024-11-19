В России пересчитали все Lada Kalina к юбилею модели

АвтоВАЗ отмечает 20-летие Lada Kalina. По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля текущего года в России было зарегистрировано 826 тысяч этих моделей Lada. Из них более 650 тысяч единиц относится к автомобилям первого поколения 2004 — 2013 годов выпуска (седаны с индексом 1118, хэтчбеки 1119 и универсалы 1117).

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Оставшиеся почти 176 тысяч — машины второго поколения 2013 — 2018 годов выпуска (хэтчбеки 2192 и универсалы 2194).

Кузов универсал стал самым распространённым типом кузова семейства. Его доля — 43% от всех Kalina, которые стоят на учете в России. Хэтчбекам принадлежит 33%, седанам — оставшиеся 24%.

География модели широкая. Наибольшее число Lada Kalina зафиксировано в Самарской области. На июнь этого года там насчитывалось 60,2 тысячи единиц. На втором месте Татарстан (59,8 тысячи). Далее идут Башкортостан (43,6 тысячи), Краснодарский край (31,3 тысячи), Ставрополье (31 тысяча). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 30 тысяч единиц этой модели.

Аналитики сообщили, что самым успешным по продажам для LADA Kalina стал 2011 год — 136,4 тысячи реализованных автомобилей. Именно эта модель в тот год стала самой продаваемой в России.