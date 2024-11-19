В Узбекистане начались ценовые войны дилеров

В Узбекистане дилеры предлагают рассрочку и скидки на автомобили. Так, производитель гибридов и электрокаров BYD, отмечая 30-летие, предлагает специальные цены на некоторые модели. В частности, гибридный седан Chazor теперь можно приобрести всего за 251 459 100 сумов (1 960 000 рублей).

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Как сообщает издание «Автострада», дилеры Chery готовы предоставить беспроцентную рассрочку на кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, правда, только если клиент выберет машину красного цвета. Аналогичное предложение распространяется на Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max 2023 года выпуска.

Если внести 50% стоимости, то продавцы автомобилей Kia будут готовы предоставить беспроцентнаую рассрочку на модели K5, K8, K9, Sorento, Sportage, Carnival и Bongo.

Лидер рынка, компания UzAuto Motors, не отстаёт от конкурентов. Узбекистанский монополист предлагает льготные автокредиты на автомобили Onix, Tracker, Captiva, Malibu и Traverse.

Между тем, в автобусах Узбекистана появились мужские и женские зоны. В общественном транспорте появились объявления, которые предлагают представителям разных полов по возможности размещаться отдельно.