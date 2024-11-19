Мошенник притворился медведем, чтобы обмануть страховую компанию

Медведь систематически нападал на Rolls-Royce, но наказаны владельцы машин. Четыре жителя Калифорнии обвиняются в мошенничестве со автомобильной страховкой и сговоре после того, как они заявили, что медведь повредил их машины.

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Департамент страхования Калифорнии сообщил, что подозреваемые, а тогда ещё потерпевшие, подали иск в январе этого года, заявив, что медведь залез в их автомобиль Rolls-Royce Ghost 2010 года, припаркованный у озера Эрроухед в горах Сан-Бернардино, и нанес внутренние повреждения транспортному средству.

Причём, они даже предоставили видео, на котором был запечатлён акт медвежьего «вандализма». После дальнейшего изучения записи «следствие установило, что медведь на самом деле был человеком в костюме медведя», сообщил страховой департамент.

Нанятые ведомством детективы также сообщили, что обнаружили два дополнительных страховых иска, поданных в другие компании, в которых фигурируют те же лица, с идентичными датами и местом убытка, но с двумя разными транспортными средствами. В качестве подтверждения были также приложены видео с медведем.

Для максимальной степени уверенности страховой департамент отправил отснятый материал биологам из Калифорнийского департамента рыб и диких животных для изучения, откуда пришло заключение о «подделке» медведя. Положение «потерпевших» ухудшилось, когда тот самый костюм животного был найден в доме одного теперь уже подозреваемого.

Мошенниками оказались трое мужчин и женщина в возрасте от 26 до 39 лет со знакомыми русскому уху именами и фамилиями — Рубен Тамразян, Арарат Чиркинян, Ваге Мурадханян и Альфия Цукерман. Всем им предъявлены обвинения. По данным властей, страховые компании были обмануты на сумму 141 839 долларов.