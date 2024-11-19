В Торонто началось противостояние велосипедистов и автомобилистов

В центре Торонто могут ликвидировать велосипедные дорожки. Премьер-министр провинции Онтарио пригрозил уничтожить велосипедные дорожки в крупнейшем городе Канады. Даг Форд планирует убрать велосипедные дорожки с оживленных улиц, ссылаясь на «безумие» пробок, которым, по его словам, они способствуют.

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Признанный факт: самый медленный способ передвижения по центру Торонто — на машине. И, по мнению премьера провинции, виной всему велосипедные дорожки, которые создают препятствия для нормального движения транспорта. В связи с этом он пообещал убрать три самые крупные и оживлённые городские велосипедные дорожки.

Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны велосипедистов, некоторых чиновников разного уровня и в целом горожан. Выяснилось, что снести дорожки и всю связанную с ними инфраструктуру обойдётся в немалые 48 миллионов канадских долларов (34 миллиона США)

«Уничтожение велодорожек только ухудшит ситуацию с пробками. Кроме того, это дорого и сделает наши дороги менее безопасными для велосипедистов», — заявила мэр Торонто Оливия Чоу.

Юрист по вопросам охраны окружающей среды Альберт Кёль уверен, что таким образом премьер провинции отвлекает общественность от скандалов и провалов его правительства. Тем более, что до сих пор он так и не представил доказательства необходимости уничтожения дорожек.

Поддержавшие идею премьера советуют велосипедистам пересесть на метро. По их мнению, это лучшее решение в этой ситуации.