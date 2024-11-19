Ford отзывает более 112 тысяч внедорожников

Российским автолюбителям стоит прислушаться к информации американского ведомства. Только на прошлой неделе Ford согласился на гражданский штраф в размере 165 миллионов долларов после того, как расследование NHTSA доказало, что автопроизводитель не отозвал автомобили с неисправными камерами заднего вида своевременно. И вот новое расследование.

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Агентство получило три жалобы, в которых утверждалось, что произошло непреднамеренное срабатывание преднатяжителя ремня безопасности. Жалобы сводились к появлению громкого звука, за которым следовало быстрое натяжение ремня безопасности и его сохранение в заблокированном положении. Расследование подняло в том числе данные февральского отзыва 77 тысяч внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator из-за этой проблемы.

Российские эксперты рынка заявляют, что Lincoln Navigator этих годов выпуска сейчас продается на российском вторичном рынке.

Ранее стало известно, что в Госдуме решают вопрос о компенсации проезда по платным трассам многодетным россиянам. В пресс-службе первого заместителя председателя комитета по защите семьи Татьяны Буцкой сообщили, что она направила обращение в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением компенсировать многодетным семьям проезд по платным автомобильным дорогам.