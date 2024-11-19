Infiniti опровергает слухи об уходе из Китая

Infiniti пытается сохранить вид успешного автопроизводителя. Но пока факты свидетельствуют об обратном. Марка снова отсутствует на автосалоне в Гуанчжоу, который проходит в эти дни, а также останавливает своё производство в Китае. И хотя такие слухи возникают не первый раз, сейчас всё кажется более обоснованными.

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Продажи марки в КНР в октябре составили всего 255 единиц, а совокупные продажи с января — 1 919 автомобилей. На фоне прошлогоднего показателя за год, когда было реализовано 5 824 машины, сейчас всё слишком плохо.

Кроме того, в Infiniti China грядёт масштабная кадровая реструктуризация и на главных позициях представительства, и среди среднего звена, где части сотрудников сообщили не только о переводах, но и об увольнениях. Но в компании всё отрицают, заявляя о негативном влиянии подобных слухов на имидж бренда.

Предположения о перспективах марки появились всего через несколько недель после того, как Nissan отпраздновал своё 35-летие. Бренд уже ушел из Европы, Австралии и Южной Кореи, и, как сообщается, продажи на рынке США находятся на среднем уровне.

Китайский рынок когда-то был большой надеждой Infiniti. Продажи начались в 2004 году с Infiniti FX. Официальный выход на рынок состоялся в 2007 году, но вскоре бренд столкнулся с проблемами из-за китайского налога на выбросы, который был нацелен на автомобили с двигателями большого объема, на котором в основном сосредоточился производитель.

В 2012 году компания перенесла свою глобальную штаб-квартиру в Гонконг, а с 2014 года отношения с китайским рынком поднялись на ступеньку выше с созданием совместного предприятия Dongfeng Infiniti, которое поставило бренд на равные позиции с Dongfeng Nissan. Это привело к внутреннему производству моделей Infiniti, и продажи продолжали расти, достигнув пика в 48 408 автомобилей в 2017 году.

Но именно с этого момента начался спад. В 2020 году глобальная штаб-квартира вернулась в Японию, а в 2022 году Dongfeng Infiniti стала подразделением Dongfeng Nissan.

Эксперты рынка называют главной причиной краха нежелание или неспособность выпускать электрокары, а также небольшую линейку автомобилей, что делает бренд малоинтересными для покупателей.