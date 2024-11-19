Россия успешно тестирует беспилотный транспорт

Эксперименты по запуску полностью беспилотного крупнотоннажного транспорта в России должны стартовать в 2025-2026 годах, но еще прошлым летом по трассе М-11 "Нева" начали курсировать автономные "КАМАЗы". Правда пока что у них за рулем сидят живые водители, способные перехватить управление транспортом в любой нештатной ситуации. "РГ" пообщалась с отраслевыми специалистами и выяснила, в чем принципиальная польза беспилотных грузовиков и когда они начнут массово появляться на дорогах страны.

Бежит дорога

В последние годы подавляющее большинство правовых инициатив и нововведений в логистической сфере основывались на том, что за рулем сидит обычный человек, которому нужно легально работать, вовремя отдыхать и пользоваться всеми социальными гарантиями.

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Но существенный дефицит кадров на рынке наряду с галопирующими зарплатными предложениями и постоянно растущим товарооборотом вынуждают логистические компании трансформировать свои бизнес-модели. Одним из лучших решений, хоть и в долгосрочной перспективе, является тот самый беспилотный грузовой транспорт, уверен доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков.

"В сфере магистральных перевозок дискуссия время от времени возникает с новой силой, текущая версия во многом связана с тестами Минтранса России на трассе Москва - Санкт-Петербург, а также ростом заработных плат и дефицитом водителей, - говорит собеседник "РГ". - Текущие зарплаты на уровне 160-180 тысяч рублей заставляют искать источники оптимизации. В целом на сегодня автоматизация в сфере логистики становится экономически оправданной".

Директор по административно-хозяйственной деятельности ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Разин отмечает, что на сегодняшний день беспилотные грузовики уже ограниченно используются в отрасли. Например, они задействованы в автоматизированных логистических операциях на закрытых территориях или на определенных маршрутах.

"Однако для их широкомасштабного применения требуется время, причем немалое: около 10-15 лет, - сказал эксперт в разговоре с "РГ". - Для полной замены водителей беспилотными авто необходимо решить ряд важных вопросов. Разработать нормативную базу, создать и внедрить необходимую инфраструктуру для движения беспилотников, организовать систему диспетчеризации и безопасности движения, включая обеспечение безопасности груза".

Важно отметить, что развитие беспилотного транспорта происходит не только по инициативе самих логистических компаний, сколько благодаря усилиям крупнейших смежных игроков рынка электронной коммерции и государства в целом. Замглавы Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области Роман Чужинов отмечает, что такие компании, как "Яндекс", КАМАЗ и Сбербанк, ведут собственные исследования и разработки в области автономного транспорта.

Быстрый старт

Перечисленные компании уже тестируют беспилотные автомобили на дорогах и разрабатывают новые решения, делая эту технологию более доступной для коммерческого использования. При этом, как отмечает Артем Меренков из ГУУ, внедрять подобные системы в целом можно хоть сейчас - вдоль федеральных трасс, многие из которых проектировались именно в рамках концепции цифровых транспортных коридоров. В их число входят Москва - Казань и Москва - Санкт-Петербург.

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Генеральный директор логистической компании "Орлан" Елена Глебова в разговоре с "РГ" соглашается с тем, что благоприятные условия для развития беспилотных технологий, особенно на маршрутах, не требующих заезда в город, создают рост сектора электронной коммерции и объема междугородних перевозок.

Именно поэтому в число технологических лидеров входят компании, успешно развивающие собственные маркетплейсы. Их значительные инвестиции в тестирование беспилотных технологий говорят не только о высоком интересе, но и об очень существенных перспективах развития всей отрасли. Но перед тем как беспилотники окажутся на дорогах общего пользования, предстоит решить ряд технических задач, во многом связанных со спецификой российского климата. А пока бизнес тестирует новые технологии, государство с опережением создает правовую базу под развертывание таких технологий в реальных условиях.