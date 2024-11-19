Эксперт назвал самые надежные автомобили за 300 тысяч рублей

Автоэксперт Ковалев назвал самые надежные автомобили за 300 тысяч рублей
С бюджетом в 300 тысяч рублей выбор подержанных автомобилей ограничен, но остаются несколько проверенных временем моделей. Об этом "Российской газете" рассказал Александр Ковалев из компании Expocar.
"Среди иномарок стоит рассмотреть Audi 80, Ford Focus первого поколения и Renault Logan, возраст которых будет составлять 15-30 лет. Эти модели выделяются простотой и надежностью, но при их выборе важно обратить внимание на состояние кузова и остановиться на более простых комплектациях.
Также в этом бюджете можно присмотреться к отечественным автомобилям, таким как Lada Granta, Kalina и Priora. Отдельно стоит упомянуть Lada 2114 - одну из самых востребованных моделей на вторичном рынке. Все эти автомобили просты в эксплуатации и недороги в обслуживании. А вот от старых "Жигулей" лучше отказаться: велика вероятность столкнуться с коррозией, проблемами по подвески, отопительной системы и электрики", - отметил специалист.
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