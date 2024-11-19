Эксперт назвал самые надежные автомобили за 300 тысяч рублей

С бюджетом в 300 тысяч рублей выбор подержанных автомобилей ограничен, но остаются несколько проверенных временем моделей. Об этом "Российской газете" рассказал Александр Ковалев из компании Expocar.

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"Среди иномарок стоит рассмотреть Audi 80, Ford Focus первого поколения и Renault Logan, возраст которых будет составлять 15-30 лет. Эти модели выделяются простотой и надежностью, но при их выборе важно обратить внимание на состояние кузова и остановиться на более простых комплектациях.

Также в этом бюджете можно присмотреться к отечественным автомобилям, таким как Lada Granta, Kalina и Priora. Отдельно стоит упомянуть Lada 2114 - одну из самых востребованных моделей на вторичном рынке. Все эти автомобили просты в эксплуатации и недороги в обслуживании. А вот от старых "Жигулей" лучше отказаться: велика вероятность столкнуться с коррозией, проблемами по подвески, отопительной системы и электрики", - отметил специалист.

Ранее автоэксперт Ковалев перечислил "РГ" "вечные" кроссоверы.