Эксперт рассказал, из-за чего сотрудник ГАИ устроит проверку с пристрастием

Существует тип водителей, которых не любят инспекторы ГАИ и поэтому могут устроить им «допрос с пристрастием». Об этом сообщает журнал «За рулем».

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«Особые приметы: он уверен в своей непогрешимости – просто потому что это он. КоАП РФ – его настольная книга, а ФЗ «О полиции» он нередко перечитывает на досуге (по крайней мере, ведет себя он именно так). С инспекторами общается через губу – в пренебрежительной манере, свысока. Любит ввернуть в разговоре какой-нибудь узкоспециальный термин, чтобы лишний раз потешить свое самомнение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не любит, когда ему начинают объяснять его служебные обязанности, и инспекторы ГАИ не исключение.

До этого президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Невыполнение требований об остановке наказывается административным штрафом в размере 500-800 рублей.