Названы самые популярные мотоциклы прошедшего сезона

Эксперты Авито Авто подвели итоги мотосезона, сравнив данные по спросу, предложению и ценам за май − октябрь 2024 года с показателями аналогичного периода 2023 года. Российский рынок мотоциклов стабильно растет, а китайские производители уверенно лидируют: 8 из 10 строчек рейтинга по спросу на новые мотоциклы занимают азиатские бренды.

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По данным платформы, спрос на новые мотоциклы в мае − октябре 2024 года был на 64,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом объем предложения в текущем сезоне оказался больше почти в 3 раза.

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Первое место по доле в спросе на новые мотоциклы заняла марка KAYO – 17,3%. За ней следуют Motoland с долей 8,1% и Regulmoto — 7,6%. Наиболее востребованной моделью этого сезона стал легкий питбайк KAYO DBR SX-50A с долей в спросе 2,5% – снаряд для начинающих спортсменов с простым управлением.

Следующие строчки топа заняли универсальные питбайки Ataki Prime 125 с долей 1,9% и KAYO Basic TT125 – 1,6%. За ними расположился компактный эндуро для езды по бездорожью Progasi Super Max 250 (1,2%), а замкнул пятерку – кроссовый мотоцикл KAYO K1 250 MX (1,1%).

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В сегменте мотоциклов с пробегом спрос за май − октябрь 2024 года также увеличился по сравнению с прошлым сезоном на 14,5%. А объем предложения за этот же период был на 34,6% больше.

По доле в спросе на мотоциклы с пробегом лидировали марки ИЖ (10%), KAYO (9,9%) и Honda (5,6%). При этом среди моделей наиболее востребованными оказались сразу две версии ИЖ: дорожные мотоциклы среднего класса Планета-5 и Юпитер-5 с долей в спросе по 2,9%. Третью строчку занял детский питбайк Orion 50 – 1,2%. А замкнули пятерку компактный питбайк IRBIS TTR 125 и тяжелый, мощный мотоцикл Урал ИМЗ-8.103-10 с долей в спросе по 1,1%.