В России может на треть сократиться число автосалонов

Трети российских автосалонов грозит закрытие. Россия может лишиться части дилерских центров, число которых резко выросло за последние годы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игоря Чикина. Причина — сложная экономическая ситуация и рост ключевой ставки. В результате малоэффективные продавцы, в том числе торгующие китайскими машинами, могут оказаться вне игры.

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Рост ключевой ставки, которая сейчас составляет 21 процент, влияет на кредиты как для покупателей, так и для бизнеса. Автомобильный ритейл — высоко закредитованная сфера, а потому изменения могут вылиться в потерю доходов, сокращение персонала и банкротства.

Дорогие кредиты и рост ставки утильсбора делают автомобили менее доступными для потребителей, что ведет к падению продаж. В зоне риска — маленькие ДЦ, у которых в портфеле нет большого количества марок, чтобы компенсировать отсутствие выручки за счет брендов, приносящих доход. Такие салоны могут продержаться месяцы, более крупные — годы.

В сложном положении окажутся и торговцы китайскими автомобилями, у которых небольшая рентабельность, прогнозирует управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. В ближайшие месяцы их доходы упадут до минимума. Результатом, опять же, станут банкротства некоторых игроков рынка.

По данным «Автостата», сейчас в России числится более четырех тысяч автосалонов, продающих легковые автомобили. За три года их число выросло примерно на 900, а точек продаж китайских марок стало больше втрое. Кризис может сократить количество ДЦ до примерно трех тысяч.