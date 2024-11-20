Состоялся старт продаж Geely Cowboy

В КНР состоялся старт продаж нового "паркетника" Geely Cowboy, который стал производной другой модели - Icon. Наконец, были оглашены рыночные цены, которые приятно удивили.

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Cowboy отличается от Icon более брутальной внешностью и необычными аксессуарами: экспедиционным багажником, выдерживающим до 50 кг, контейнером на задней стойке, "ранцем" на пятой двери, предназначенным для складирования промокших зонтов, грязной обуви и всего того, чем бы не хотелось пачкать салон.

Салон здесь необычный: отделка выполнена с применением экокожи, искусственной замши и джинсовой ткани, а в качестве базовой опции предложена электрическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях. Перед водителем - компактная цифровая приборка диагональю 8,8 дюйма, мультимедиа работает на топовом быстродействующем чипе и имеет тачскрин диагональю 14,6 дюйма.

Компактный кроссовер длиной 4442 мм и колёсной базой 2640 мм имеет версии только с передним приводом. Зато подвеска всех колёс независимая, что должно положительно сказаться на ездовом комфорте.

Под капотом - 181-сильная турбочетвёрка объёмом 1.5 литра, пару ей составляет 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Цены на Cowboy - от 93 900 до 99 900 юаней (1,3-1,38 млн рублей), однако традиционно на старте продаж доступно ограниченное количество автомобилей по "льготной" цене - 89 900 - 95 900 юаней (1,24 - 1,32 млн рублей).

Сегмент компактных кроссоверов насыщен предложениями, и одним из наиболее опасных конкурентов для "Ковбоя" является обновлённый Geely Coolray.