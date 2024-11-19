Вспоминаем гоночный ВАЗ-2105 из Болгарии, созданный более 40 лет назад

Гоночный ВАЗ-2105 из Болгарии, созданный ещё в 1980-е
Это необычное купе, созданное на базе ВАЗ-2105, принадлежит болгарскому гонщику Илье Бояджиеву, владельцу мастерской Бояджиев Ауто.
Автомобиль был построен ещё в 80-е и впоследствии неоднократно перестраивался.
Узнать в сильно модифицированном автомобиле простенький советский седан ВАЗ-2105 практически невозможно.
Изначальный вариант автомобиля имел угловатые колёсные арки, переднюю часть с заглушками вместо фар и немного заниженную крышу, укороченную, чтобы получить кузов купе.
Интересной особенностью стал спойлер, который начинался от задних стоек крыши и возвышался над всем багажником.
Позже передняя часть обрела черты стандартного ВАЗ-2105, крыша стала более округлой, а спойлер заменили на менее эффектный, но наверняка более эффективный типа «дактейл».
Ещё немного позже колёсные арки приобрели округлую форму.
В 2016 году автомобиль участвовал в серии «Туринг», требующей атмосферный двигатель с рабочим объемом до двух литров и минимальный вес автомобиля 900 кг.
Визуально последнюю итерацию можно отличить по более широким накладкам на колёсные арки и крыше, которая выглядела как стандартная.