Вспоминаем гоночный ВАЗ-2105 из Болгарии, созданный более 40 лет назад

Это необычное купе, созданное на базе ВАЗ-2105, принадлежит болгарскому гонщику Илье Бояджиеву, владельцу мастерской Бояджиев Ауто.

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Автомобиль был построен ещё в 80-е и впоследствии неоднократно перестраивался.

Узнать в сильно модифицированном автомобиле простенький советский седан ВАЗ-2105 практически невозможно.

Изначальный вариант автомобиля имел угловатые колёсные арки, переднюю часть с заглушками вместо фар и немного заниженную крышу, укороченную, чтобы получить кузов купе.

Интересной особенностью стал спойлер, который начинался от задних стоек крыши и возвышался над всем багажником.

Позже передняя часть обрела черты стандартного ВАЗ-2105, крыша стала более округлой, а спойлер заменили на менее эффектный, но наверняка более эффективный типа «дактейл».

Ещё немного позже колёсные арки приобрели округлую форму.

В 2016 году автомобиль участвовал в серии «Туринг», требующей атмосферный двигатель с рабочим объемом до двух литров и минимальный вес автомобиля 900 кг.

Визуально последнюю итерацию можно отличить по более широким накладкам на колёсные арки и крыше, которая выглядела как стандартная.