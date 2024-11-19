Эксперт рассказал, как правильно прогревать автомобиль зимой

Прогрев двигателя в холодное время года - обязательная процедура. Многие автовладельцы применяют традиционный способ - включают зажигание и дают мотору долго поработать на холостом ходу. Однако, как уточняет портал "АвтоВзгляд", такой прогрев не является лучшим вариантом.

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Современные движки имеют электронные системы управления, которые регулируют подачу топлива и зажигание для оптимальной работы в любых погодных условиях. Рабочей температуры такие агрегаты достигают намного быстрее, а потому ехать на такой машине можно практически сразу же после запуска.

Именно поэтому долгий прогрев на холостом ходу может привести к неприятным последствиям. Впустую тратится бензин; мотор прогревается медленнее, чем во время езды, а на свечах зажигания и в камере сгорания может образоваться нагар. Причина проста: в условиях низких температур топливо сгорает не полностью. В итоге на элементах движка появляются отложения, которые впоследствии могут снизить его ресурс и его нормативную мощность.

Как правильно прогревать автомобиль в холодное время? Эксперты советуют применять следующую схему: завести мотор, дать ему поработать пару-тройку минут (моторное масло начнет циркулировать по системе), затем плавно начать движение - медленно повышать обороты, ехать несколько километров без резких ускорений и нажатий на педаль газа. Это поможет агрегату быстрее достичь, а нагрузка на детали цилиндро-поршневой группы будет сниженной.

Такая схема хорошо работает с современными высокотехнологичными моторными маслами с улучшенными низкотемпературными показателями. Они обеспечивают хорошую смазку деталей двигателя даже в сильный мороз и в первые секунды работы.

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