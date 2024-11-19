FAW раскрыл дату выхода нового Bestune B70 на российский рынок

Премьера нового лифтбека Bestune B70 от FAW состоится в России в декабре, об этом говорится в официальном сообщении представительства марки, поступившем в редакцию "Российской газеты".

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Ранее "РГ" писала, что B70 будет доступен в трёх комплектациях, которые отличаются не только опциональным наполнением, но и силовым агрегатом. Так, для комплектаций Enjoyment и Prestige предусмотрен двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 169 л.с. в паре с "роботом". Двухлитровый мотор мощностью 224 л.с., агрегатированный "автоматом", получили версии исполнения Prestige и Master.

Подробности об оснащении каждой из комплектаций уже известны.

Цена на дореформенную версию лифтбека - 2 374 000 - 2 901 000 рублей. Стоимость новинки в настоящий момент неизвестна.

По мнению АвтоВАЗа, FAW Bestune B70 является конкурентом запущенной в ноябре 2024 года Lada Aura.