На заводе Hyundai рабочие задохнулись во время испытаний автомобиля. В корейском Ульсане, где находятся основные производственные мощности Hyundai Motor, расположен целый комплекс из пяти независимых заводов, на которых занято более 34 000 человек. Там также имеется центр контроля качества, где, собственно, и произошёл инцидент со смертельным исходом.

© Quto.ru

Объявлено лишь, что местом трагедии стала экологическая лаборатория, где инженеры испытывают автомобили Hyundai Motor. Какую конкретно машину тестировали специалисты, не уточняется. Но есть предположение, что это был электрокар.

Как сообщают сразу несколько изданий, трое мужчин возрастом от 30 до 40 лет, бездыханные тела которых были обнаружены на рабочих местах, были немедленно госпитализированы. Но, в конечном итоге, все трое скончались.

Ранее стало известно, что Hyundai решила подстелить себе соломку на период президентства Трампа, проведя несколько важных кадровых перестановок (и даже сменив генерального директора компании).

Чуть более двух месяцев осталось до вступления Дональда Трампа на пост президента США, но во время предвыборной кампании он делал много заявлений. Часть касалась реформ американской автомобильной отрасли.