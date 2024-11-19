Кабмин поддержал повышение штрафов за нарушения ПДД в России

Правительство планирует поддержать поправки об увеличении штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Проект поправок уже одобрен, но текст будет дорабатываться, сказал собеседник агентства. Согласно документу, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности увеличится с 1 до 1,5 тыс. рублей. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление под воздействием алкоголя штраф возрастет с 30 до 45 тыс. рублей. Такие же изменения затронут штраф за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, изменятся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков. Также увеличатся штрафы за нарушение правил буксировки и перевозки грузов и за движение крупногабаритного транспорта.