Кроссовер Jaecoo J5 доберется до России в начале 2025 года

Появились новые подробности о самом младшем кроссовере Jaecoo для России: раскрыта дата выхода на рынок и цветовая палитра.

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Новинка будет доступна в пяти цветах: "Темный изумруд", "Морской индиго", "Мокрый асфальт", "Белый перламутр" и "Черная жемчужина".

Также была конкретизирована дата запуска модели на российском рынке - начало 2025 года.

Из ранее опубликованных данных о модели известны точные габариты Jaecoo J5: 4380 x 1860 x 1650 мм. Размер колёсной базы - 2620 мм. Клиренс - 190 мм.

У Jaecoo J5 будут версии с передним и полным приводом. Стало известно, что 2WD получит связку турбомотора 1.5 литра и вариатора, а 4WD - 1.6 турбо в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.

В дальнейшем кроссовер получит гибридную и электрическую версии, но вопрос с их появлением в РФ пока не решён.

Известно, что у Jaecoo J5 будут комплектации с мультимедиа с тачскрином 13,2 дюйма, двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений, руля и лобового стекла, системой камер кругового обзора с функцией прозрачного шасси.

В настоящее время Jaecoo представлен в РФ кроссоверами Jaecoo J7 стоимостью от 2,89 млн рублей и J8 по цене от 4,5 млн рублей. Ожидается, что стартовый прайс на Jaecoo J5 будет в пределах 2,5 млн рублей.