Компания Audi прокомментировала информацию о возможном возвращении в РФ. В головном офисе автопроизводителя Audi ответили на запрос Autonews.ru о возможных сроках возвращения марки в РФ.

Там заявили, что Audi не ведет бизнес в России и «больше не несет ответственность» за свою продукцию в стране. По вопросам, касающимся автомобилей, в компании посоветовали обращаться в компанию AGR Automotive Group, которой перешли активы автоконцерна Volkswagen AG в РФ, включая Audi.

В AGR пояснили, что «в рамках заключенного соглашения деятельность АГР сосредоточена только на организации послепродажного, гарантийного и сервисного обслуживания автомобилей марок концерна Volkswagen в РФ. Что касается возможного возвращения зарубежных брендов в нашу страну в компании посоветовали «обратиться за разъяснениями к представителям концерна VW».

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Головной офис Volkswagen на запрос Autonews.ru ответа не дал. Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.