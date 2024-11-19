Калужский завод «ПСМА Рус» переименован

Завод «ПСМА Рус» в Калуге переименован. Калужское предприятие, на котором ранее собирали автомобили Opel, Peugeot, Citroen и Mitsubishi, официально сменил название на «Автомобильные технологии». Сама площадка продолжает функционировать.

Также известно, что с фасада предприятия убрали логотипы Mitsubishi и Opel. Эмблемы Citroen и Peugeot остались на месте.

Напомним, минувшей весной на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области возобновилось производство автомобилей. Первой моделью, которая встала на конвейер предприятия, стал кроссовер французского бренда, продажи которого начнутся на российском рынке в середине мая 2024 года. Общий тираж собранных до конца года машин будет зависеть от спроса. При этом все подробности о технических характеристиках автомобиля, его комплектациях и ценах уже раскрыты.

Купить иномарки можно как в дилерских центрах марки, так и онлайн, напрямую с завода.

Позднее стало известно, что в Калуге начнётся производство новой модели. Компания «Автомобильные технологии» намерена до конца 2024 года наладить производство нового автомобиля на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калужской области. Об этом сообщил глава фирмы по стратегическому развитию Павел Безрученко.

В начале ноября в продаже появились седаны Citroen C4 калужского производства. Приобрести продукт французского инжиниринга предлагается за 2 550 000 рублей. Факт того, что автомобиль произвёл завод «ПСМА Рус», подтверждает VIN-номер. Однако известно, что этот конвейер остановился весной 2022 года, так что взяться новым экземплярам теоретически неоткуда.