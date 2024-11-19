В России падает спрос на электромобили

Zeekr 001 продолжает оставаться лидером российского рынка электрокаров. C января по октябрь этого года общий объём реализации 15 700 электромобилей, что почти на 5 тысяч машин больше, чем за аналогичный период 2023 года. По словам аналитиков, продажи электрокаров превысили рынок дизельных автомобилей в России.

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Zeekr 001 по-прежнему лидирует на российском рынке, но продажи в сравнении с прошлогодним показателем значительно снизились — с 538 до 470 единиц.

«Москвич 3e», наоборот, прибавил. Если в сентябре было продано 117 машин, то спустя месяц уже 196 единиц. Кроссовер справедливо занимает вторую строчку рейтинга. На третьем месте расположился Zeekr X, продажи которого заметно упали — со 125 до 75 единиц.

В десятку лидеров рынка электромобилей также попали Ora 03, Zeekr 007, Xiaomi SU7, Zeekr 009, «Амберавто А5», Avatr 11 и Ora IQ.

Накануне стало известно, что Lada Largus стремительно улучшает показатели продаж в России. На прошлой неделе автомобиль попал в топ-10, заняв сразу 8 место, но уже спустя неделю он оказался в топ-5. За период с 11 по 17 ноября в России было продано 971 единица универсала, что дало возможность занять четвёртую позицию в модельном рейтинге самых продаваемых легковых машин на российском рынке.