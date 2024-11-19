Самую легкую палатку на крышу автомобиля сделала российская компания

В России выпустили самую лёгкую палатку для автомобильного туризма. Вес модуля размером 120 на 200 см оказался рекордно низким: во всём мире никто не сделал палатку легче. При этом, как уверяет производитель, новинка надёжно защищает обитателей от дождя, ветра и перепадов температур, что подтверждено испытаниями при температурах до -50°С.

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Секрет лёгкости — в применении авиационного алюминия. Корпус утеплён фольгированным материалом, а внутри обшит мягким покрытием. Кроме того, на полу уложен качественный матрас.

Система раскрывания разработана инженерами компании Everest. Инновационный механизм быстрого раскладывания позволяет полностью подготовить место ночлега за считанные минуты.

«Это шаг вперёд в оснащении для активного отдыха, ориентированный на комфорт и инновации», — прокомментировал запуск Яков Бунатян, инженер и генеральный директор Everest Touring.

И продолжая тему путешествий. Блогер «Поехавший» вряд ли представлял, что однажды станет лицом федерального телеканала. Но вот уже пять лет Михаил Ронкаинен — ведущий программ на канале «Моя Планета».

В интервью Quto.ru Михаил Ронкаинен рассказал, с чего начиналось его увлечение, дал советы для неорганизованных туристов, а также назвал... способ спастись от медведя.