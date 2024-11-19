Состоялся дебют самого дорогого Toyota LC Prado

Прошел дебют самого дорогого Toyota LC Prado. Авто сняли на фото
На выставке тюнинга SEMA дебютировал модифицированный Toyota Land Cruiser Prado, который выставили на продажу.
Внедорожник отличается от серийного варианта обвесом и уникальной цветографической схемой кузова, лифтом подвески 64 мм, дисками от австралийской компании Method, обутыми в 35-дюймовые шины Toyo Open Country, багажником на крыше с сеткой, прикрывающей задние окна, и прожекторами над лобовым стеклом, которых хватит, чтобы осветить взлётную полосу частного аэропорта.
Цена пакета доработок - почти 19 тысяч долларов, за сам автомобиль просят 90 тысяч долларов, что при прямой конвертации даже с учётом такого высокого курса валют, как сегодня, может показаться вполне доступным предложением. Особенно, если вспомнить, что в России обычные "Прадо" 250-ой серии продают от 12 млн рублей.
На выставке SEMA концепт взял номинацию Pro Cup Challenge, основными требованиями к авто в которой являются привлекательность для широкого круга клиентов, простыми для создания копии и быть прибыльными для дилера. Также трансформация должна занимать не более 40 человеко-часов.
Соответственно, никаких манипуляций с силовым агрегатом произведено не было: Toyota Land Cruiser Prado (250) оснащён гибридной силовой установкой i-Force Max на базе ДВС 2.4 турбо и 8-ступенчатого "автомата" со встроенным электромотором. Отдача составляет 331 л.с. и 630 Нм.
Презентация нового поколения легендарного внедорожника состоялась летом 2023 года.