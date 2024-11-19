Состоялся дебют самого дорогого Toyota LC Prado

На выставке тюнинга SEMA дебютировал модифицированный Toyota Land Cruiser Prado, который выставили на продажу.

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Внедорожник отличается от серийного варианта обвесом и уникальной цветографической схемой кузова, лифтом подвески 64 мм, дисками от австралийской компании Method, обутыми в 35-дюймовые шины Toyo Open Country, багажником на крыше с сеткой, прикрывающей задние окна, и прожекторами над лобовым стеклом, которых хватит, чтобы осветить взлётную полосу частного аэропорта.

Цена пакета доработок - почти 19 тысяч долларов, за сам автомобиль просят 90 тысяч долларов, что при прямой конвертации даже с учётом такого высокого курса валют, как сегодня, может показаться вполне доступным предложением. Особенно, если вспомнить, что в России обычные "Прадо" 250-ой серии продают от 12 млн рублей.

На выставке SEMA концепт взял номинацию Pro Cup Challenge, основными требованиями к авто в которой являются привлекательность для широкого круга клиентов, простыми для создания копии и быть прибыльными для дилера. Также трансформация должна занимать не более 40 человеко-часов.

Соответственно, никаких манипуляций с силовым агрегатом произведено не было: Toyota Land Cruiser Prado (250) оснащён гибридной силовой установкой i-Force Max на базе ДВС 2.4 турбо и 8-ступенчатого "автомата" со встроенным электромотором. Отдача составляет 331 л.с. и 630 Нм.

Презентация нового поколения легендарного внедорожника состоялась летом 2023 года.