Директор по продажам автомобилей с пробегом компании "Рольф" Вадим Черноусов рассказал "Российской газете", что в январе цены на автомобили с пробегом могут вырасти.

"В декабре нет тенденции к снижению цен на предложения, вместе с тем важно помнить, что декабрь на мировом розничном рынке всегда изобилует скидками и акционными предложениями, которые есть и в сегменте автомобилей с пробегом: существенные скидки, подарки на месте и другие приятные бонусы - будут ждать клиентов.

Январь - это период тишины и восстановления рынка, но цены, на наш взгляд, останутся стабильными, даже, возможно, немного подрастут. Это обусловлено умеренными складами, с которыми игроки рынка заходят в 2025 год", - отметил Черноусов.

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