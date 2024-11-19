Geely и Baidu показали электрический суперкар с автопилотом

В 2021 году холдинг Geely и китайский IT-гигант Baidu создали совместное предприятие по выпуску автомобилей Robo, хотя они вышли на рынок под маркой Jiyue. Первым стал электрический кроссовер Jiyue 01, а вслед за ним вышел лифтбек Jiyue 07.

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Теперь партнеры замахнулись на гиперкар и показали на автосалоне в Гуанчжоу электрический концепт Jiyue Robo X.

Под названием Robo X скрывается купе со среднемоторной компоновкой. Среди других особенностей внешности – поднимающиеся двери типа «крылья бабочки» и кузов из углепластика.

В салоне установлены кресла-ковши с пятиточечными ремнями безопасности и центральная консоль с селектором трансмиссии. По центру передней панели расположен очень небольшой вспомогательный дисплей, а основной приборный экран установлен в ступице прямоугольного штурвала.

Благодаря участию Baidu гиперкар может похвастаться продвинутой бортовой электроникой, включая автопилот Apollo сразу четвертого уровня автономности.

Кроме того, предусмотрен голосовой помощник SIMO с искусственным интеллектом. По задумке, эта парочка поможет водителю более эффективно проходить гоночные трассы, раздавая водителю ценные советы. Более того, в опасной ситуации автопилот примет управление болидом на себя.

Шасси Jiyue Robo X представляет собой комбинированную конструкцию из углепластика и алюминия. Гиперкар имеет четыре электромотора и твердотельную тяговую батарею, но их мощность и емкость не раскрыты. Зато уже объявлено, что по расчетам Robo X сможет разогнаться с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, а запас хода на одной зарядке составит 650 км.

Партнеры планируют запустить мелкосерийное производство купе Jiyue Robo X в 2027 году. При этом его тираж будет ограничен 88 экземпляром.