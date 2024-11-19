Автовладельцы назвали недопустимую сумму чека за ТО

Российские водители готовы платить за регулярное стандартное техническое обслуживание своего автомобиля 13 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном среди 6 тыс. автовладельцев экспертами международной сети автосервисов Fit Service совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze (есть у «Газеты.Ru»).

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«Респондентам предложили назвать два числа. Предельно дешевое ТО, когда возникают сомнения, что цена слишком низкая, и дорогое, когда уже невозможно позволить себе эти услуги. Пересечение этих сумм дало аналитикам ту самую оптимальную цену. Как показал опрос – это 13,4 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Отмечается, что предельно дешевыми и подозрительными респонденты назвали услуги за ТО менее 6,4 тыс. рублей, а предельно дорогими – чеки более 23,6 тыс. рублей.

По словам директора Fit Service Татьяны Овчинниковой, оптимальная цена отвечает на вопрос, сколько сами водители готовы заплатить за регулярное стандартное обслуживание своей машины.