GAC опубликовала новые прайс-листы: не подорожал только минивэн

В России выросли цены на кроссовер и внедорожник GAC. Корректировка оказалась весьма любопытной. Так, базовая комплектация кроссовера GAC GS3 разом подорожала на 100 000 рублей, однако локальное представительство даёт прямую скидку на ту же самую сумму. В итоге, младная модель доступна за 2 299 000 рублей.

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Все остальные версии прибавили на минимальные 50 000 рублей, сообщает издание «Автоновости дня». Одноклассник Haval Jolion оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с., с которым идёт семиступенчатый «преселектив».

Добавим, что China Automobile Quality Ranking — рейтинг качества новых автомобилей — недавно признал этот «поднебесный вседорожник» самым качественным представителем китайского автопрома.

Ещё одна модель от марки GAC — большой внедорожник GAC GS8 второго поколения — во всех четырёх комплектациях «равномерно» подорожал на 100 000 рублей.

В России доступен лишь один вариант этой модели — с безальтернативным 248-сильный 2,0-литровым бензиновым двигателем, классическим восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Между тем, октябрьские продажи китайских машин установили очередной рекорд: эксперты называют нынешние цифры рекордными за весь период присутствия «поднебесного» автопрома на российском рынке.