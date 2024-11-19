Названы семь идеальных машин для путешествий с семьей

Эксперты составили топ-7 минивэнов на вторичном рынке России по цене до ₽1 млн. Минивэн является одним из самых оптимальных вариантов авто для дальних поездок семьей или бизнес-перевозок.

На вторичном рынке России сейчас можно найти бюджетный минивэн, эксперты составили топ-7. Opel Zafira – средняя цена модели 2011 года с пробегом примерно 170 тыс. км составляет 780 тыс. рублей. За модель 2012 года с пробегом порядка 100 тыс. км дилеры просят, в среднем, от 800 тыс. рублей.

Ford S-Max – цены на S-Max стартуют от 625 тыс. рублей, минивэн 2011 года выпуска стоит на рынке 770 тыс. рублей, пробег – почти 200 тыс. км. Kia Venga продают по цене от 658 тыс. рублей, за модель 2012 г. в. с пробегом свыше 150 тыс. км просят от 980 тыс. рублей.

Renault Scenic – минимальная цена моделей 2007 года варьируется в пределах 220-365 тыс. рублей. За машину возрастом 15+ просят от 690 тыс. рублей, но у таких моделей пробег превышает 300 тыс. км.

Citroen C3 Picasso – самый низкий ценовой порог 375 тыс. рублей, в среднем за машину 2011 года с пробегом до 200 тыс. км просят минимум 550 тыс. рублей.

Skoda Roomster – эти минивэны продают по цене от 450 тыс. рублей. В частности, за 13-летний вариант с пробегом более 200 тыс. км, придется выложить не менее 800 тыс. рублей.

Hyundai Starex – цены на этот вариант стартуют от 450 тыс. рублей. За модель 2007 года дилеры просят 1 млн рублей, но есть нюанс – пробег превышает 250 тыс. км. Более «молодые» варианты будут уже подороже.