Раскрыты производственные планы АвтоВАЗа на шесть лет вперед

АвтоВАЗ намерен увеличить объём производства машин Lada. Руководство Волжского автозавода намерено нарастить объём выпуска автомобилей в течение ближайших шести лет. По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, к конце десятилетия с конвейеров предприятия будет сходить до 700 тысяч единиц техники.

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«Планы — в течение шести лет выйти на уровень 700 тысяч в год, а может быть, и больше в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка», — подчеркнул глава Минпромторга.

Он также отметил, что по итогам 2024 года автопроизводитель выпустит более полумиллиона машин, что является лучшим результатом за последние полтора десятилетия.

«АвтоВАЗ у нас покажет лучший результат за последние 15 лет. Больше 520 тысяч автомобилей они планируют произвести в этом году», — отметил Алиханов.

Ранее в ноябре сообщалось, что для покупки Lada Granta запустили специальную кредитную программу. Новое спецпредложение называется Granta Exclusive, поскольку действует только при покупке нового автомобиля Lada Granta. Как стало известно редакции Quto, такая финансовая схема позволяет сделать минимальными ежемесячные платежи.

Тем временем совет директоров АвтоВАЗа одобрил инвест-программу на 2025 год. Заседание Совета директоров АО «АВТОВАЗ» провёл первый вице-премьер росийского правительства Денис Мантуров. По решению заседателей, в следующем году объём инвестиционной программы российского автогиганта превысит 45 млрд рублей.