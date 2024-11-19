В РФ дилеры массово привозят новый Geely Monjaro

Не так давно "РГ" рассказывала едва ли не об одном из первых обновлённых Geely Monjaro 2025 модельного года, появившихся в России благодаря параимпорту. Цена на него составляет 4,9 млн рублей. Как удалось выяснить нашей редакции, на классифайдах появилось ещё несколько Monjaro "2025 по более привлекательному прайсу. Даже в сравнении с дореформенным кроссовером.

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Напомним, что нового появилось в "Монджаро". Внешне - почти никаких отличий, за исключением решётки радиатора с выпуклыми вертикальными планками. В салоне обновок больше, и они заметнее: центральный тоннель стал выше, лишился ручки с пассажирской стороны, получил новый селектор и иную компоновку клавиш вокруг него. Физические клавиши под центральными дефлекторами из-за высокого тоннеля были убраны, оттого и кнопка запуска двигателя переехала ближе к рулевой колонке.

Цена новинки у дилеров, привозящих авто в частном порядке по параимпорту - 4,3 млн рублей, причём вне зависимости от комплектации - Luxury или Exclusive. Указывается, что в эту цены "зашиты" утильсбор и необходимые процедуры по таможенной очистке. Комплектации для российского рынка, особенно учитывая сезон, подходят как нельзя лучше: весь зимний пакет на борту, включая подогревы лобового стекла и заднего дивана. В комплекте также аудиосистема Bose, система камер кругового обзора, салон с отделкой кожей nappa, память на настройки и многое другое.

В это время рекомендованная розничная цена "старого" Geely Monjaro, который ввозится в Россию по официальным каналам, составляет 4 490 190 - 4 990 190 рублей без учёта акций и спецпредложений в виде кредитной программы, трейд-ина и других скидок.